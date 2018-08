Deux morts dans un accident routier dont un candidat maire UDP blessÃ©

Atlanticmedia - La route mauritanienne continue de faire des morts. Le dernier bilan rapporté par des médias parle de deux personnes décédées et plusieurs autres blessées dans un accident de la route survenu sur la piste reliant El Ghayra à Kankoussa, dans la wilaya de l’Assaba.



Le chauffeur est mort sur le coup, indique-t-on. Le candidat à la mairie de la commune de Lahraj, relevant de la moughataa de Barkéol a été également blessé dans ce drame.



Traduit de l’Arabe par Cridem









