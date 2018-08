Force du G5 Sahel : Le nouveau commandant mauritanien prend fonction

Alakhbar - L’ex-chef d’État-major général adjoint des Armées mauritaniennes, le général Hanane Ould Sidi, a pris officiellement ses fonctions de commandant de la Force conjointe du G5 Sahel.



Le Mauritanien remplace le général malien Didier Dacko à la tête de la Force conjointe. Cette force conjointe de 5000 hommes a pour mission de "ramener la paix et la sécurité dans la région du Sahel". Elle est fournie par les pays du G5 Sahel : la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad.



Le G5 a été mis en place le 16 février 2014 sur initiative du président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz, pour s’attaquer aux problèmes de sécurité et de développement économique dont les pays membres font face.

















