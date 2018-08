Ganbanaaxun pique-nique 2018, 2Ã¨me Ã©dition : Tous dignes ensemble pour la concorde et le progrÃ¨s ! [PhotoReportage]

Ganbanaaxu Fedde - Dans le cadre de leurs activités de sensibilisation et de conscientisation, l'association ARMEPES-France et ses partenaires du forum Ganbanaaxun Fedde*, organisent un pique-nique public ce 26 Août 2018. Celui de l'année précédente ayant connu un franc succès dans la convivialité et la fraternité, nous espérons au tant pour cette édition.



Ainsi, il est lieu de rappeler brièvement certains points clés de notre engagement pacifique pour l'égalité en droits et en dignité au sein des communautés soninkés :



○ Inciter à une culture citoyenne dans les référentiels philosophiques de l'Homme soninké par rapport à l'humanisme et l'universalisme.



○ Réfuter le communautarisme sectaire, rétrograde et réactionnaire qui constitue des écueils tenaces à tout progrès social, économique et religieux.



○ Promouvoir la concorde sociale par le dialogue et des échanges francs en sortant du régime des tabous pernicieux.



○ Respecter et reconnaître les compétences avérées sans esprit ségrégationniste et discriminatoire d'ordre social ou patronymique.



○ Viser l'équité et l'égalité de traitement de nos doyens coutumiers en symboles honorifiques dans nos affaires publiques.



Ganbanaaxun idéal, beau pique-nique à tous !



Ce rendez-vous associatif a connu un franc succès avec la participation de plusieurs centaines de personnes autour d'un même Idéal Humaniste Et Progressiste nécessaire à une vie sociale et communautaire harmonieuse et paisible. Voir le photoreportage en liens



*Mouvement associatif transnational, citoyen et pacifique pour l'égalité en Droits et en Dignité au sein des communautés soninkés.





Avec Cridem, comme si vous y étiez...









































Draveil 26 Août 2018

Pour la communication Ganbanaaxu Fedde