VidÃ©o. Mauritanie: lâ€™UPR en dÃ©monstration de force Ã  Nouakchott

Fatimetou Mint Abdel Malik, maire sortante, qui a déjà accompli trois mandats, est encore la candidate de l'Union pour la République. Elle exprime sa confiance quant à l'issue du vote à venir.



Une confiance motivée par «un bilan largement positif et plusieurs réalisations», souligne-t-elle.



Selon de nombreuses indiscrétions, cette dame pourrait aller à la conquête du fauteuil de la présidence de la Communauté urbaine de Nouakchott (CUN), dans le cas ou le parti présidentiel disposerait de la majorité au niveau de la capitale.



Par notre correspondant à Nouakchott

