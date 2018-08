Elim CAN 2019: Mauritanie, la liste de Martins

Africa Top Sports - La Mauritanie est en ordre de marche. Avant d’affronter le Burkina Faso pour la 2è journée des éliminatoires de la CAN 2019, le sélectionneur des Mourabitounes a dévoilé sa liste ce lundi. Corentin Martins fait confiance à ses hommes de base.



On retrouve ainsi le gardien Brahim, les défenseurs Abdoul Ba et Aly Abeid, les milieux, Guidileye, Khassa Camara et l’attaquant Adama Ba. Ce duel face aux Etalons peut déterminer le leader du groupe après que les deux nations aient remporté leur match d’ouverture respectivement devant le Botswana et l’Angola.



Le match est prévu le 8 septembre à Nouakchott.



Gardiens: Souleimane BRAHIM (FC Nouadhibou), Boubacar SALAHDIN (FC Tevragh-Zeïna), Namori DIAW (ASC Kédia)



Défenseurs : Abdoul BA (AJ Auxerre/France), Bakary N’DIAYE (Difaâ Hassani d’El Jadida/Maroc), Saly SARR (Servette FC/Suisse), Diadié DIARRA (CS Sedan Ardennes/France), Abdallahi MAHMOUD (Deportivo Alavés/Espagne), Harouna ABOU DEMBA (Grenoble Foot 38/France), Ousmane SAMBA (Jeanne d’Arc de Drancy/France), Aly ABEID (Deportiva Alcorcón/Espagne), Abdelkader THIAM (US Orléans/France)



Milieux: Hassen El ID (Real Valladolid/Espagne), Khassa CAMARA (AO Xanthi/Grèce), Mohamed Dellah YALI (FC Tevragh-Zeïna), Dialo GUIDILÈYE, Abdoulaye Silèye GAYE (FC Nouadhibou), Lejouade Mohamed KHAY (ASC Tidjikja)



Attaquants: Adama BA (Giresunspor Kulübü/Turquie), Ismael DIAKITÉ (US Tataouine/Tunisie), Mamadou NIASS (Salam Zgharta/Liban), Khalil Moulaye Ahmed BESSAM (AS Gabès/Tunisie), Babacar BAGUILI (CS Hammam Lif/Tunisie), Abdallahi SOUDANI (AS Gabès/Tunisie)

















