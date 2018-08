Interview avec le Maire de BababÃ©: Â« Je prends trÃ¨s au sÃ©rieux cette expression diversifiÃ©e et espÃ¨re convaincre, pour la 3Ã¨me fois, mes concitoyens Â»

Journal Le Terroir - Abdoulaye Mamadou BA alias Blé est un élu omniprésent dans sa commune et il demeure très proche des populations. Il fait partie de cette catégorie de Mauritaniens qui croient aux principes démocratiques à l’unité nationale et la liberté d’expression.



Il croit à la contradiction et n’hésite pas à se défendre contre ses pourfendeurs dans les réseaux sociaux. Il a occupé dans le passé de hautes sociétés d’Etat comme l’ENER, la SMCP ou la Société des Aéroports de Mauritanie (SAM) qu’il occupe actuellement. Il est maire depuis 12 ans et postule pour un troisième mandat. Un politicien chevronné et fin stratège.



C’est un maire ouvert proche de la jeunesse et qui résout de nombreux problèmes dans sa commune. Il a accepté de répondre à nos questions pour faire le bilan de ses réalisations pour le mandat qui s’achève.



Le Terroir : votre mandat s’achève. Quel bilan tirez-vous après toute cette période passée à la tête de la commune ?



Abdoulaye Mamadou BA: Avant de répondre à votre question permettez moi tout d'abord de vous remerciez pour l’intérêt que vous et votre journal avez toujours accordé a la commune de Bababé et à ses nombreuses activités ; vous avez toujours répondu présent à chaque occasion, de sorte que vous êtes particulièrement bien placé, en tant que journaliste, pour attester les progrès réalisés, en application de notre programme quinquennal, des progrès de ma commune et des réalisations importantes au profit de nos populations. .



En effet, sans rentrer dans les détails, vous pouvez noter, la réalisation de l'école 4 en partenariat avec le PNIDDLE, pour un montant de 72 millions d’ouguiyas MRO et qui va ouvrir ses 8 salles de classes, entièrement équipées en octobre 2018.



L 'Hôtel de ville de Bababé vient d’être réceptionné et sera inauguré, incha ALLAH, très prochainement dès que son équipement nous sera livré par nos partenaires. Je me souviens que vous etiez présent à la pose de la première pierre en juillet 2017. Cet ouvrage a été réalisé pour une valeur de 50 millionsMRO. .



Je signale que cinq forages ont été réalisés dans 5 villages de ma commune entre 2012 et 2016 à Dioudé Dandé Mayo, à Abary, à Darto Thioubalèle, à Naim et à Matigoum dans le cadre de notre bonne coopération avec FAMSI (Espagne). Je peux vous assurez qu'il n'y a pas un village de la commune de Bababé qui ne dispose pas d'un forage, alors qu'à mon arrivée à sa tête il n'y avait que deux forages ....



Appréciez vous-même ! Je peux vous citer la réfection et l'extension de l'école 1 de Bababé, la construction d'un marché municipal avec une vingtaine de boutiques, en 2016-2017, pour un montant de 46 millions d'ouguiyas MRO, la construction du Centre de Développement Communautaire de Dioudé Diéry, l'appui aux coopératives féminines dans le cadre du FAICOB avec nos



partenaires de Cesson jumelées avec Bababé, la construction et l'équipement de la Maison des Associations pour un coût global d'environ 15 millions MRO en 2013, la construction en cours de deux salles de classes à DIOUDE avec le Club service Rotary, un financement obtenu auprès de l'agence TADAMOUN pour la construction d'un dispensaire au profit des populations de cette importante localité, la réfection et l'équipement du forage et du château d'eau de Fondé Diéry, Wane Wane, OuroDialaw et Hotièré.



Par ailleurs, nous venons d'obtenir l'ouverture d'un dépôt de poisson avec trois points de vente que nous comptons étendre à Dioudé et Fondé après les élections in Cha Allah. Je pense que vous avez l'essentiel du bilan, les autres actions serons évoquées lors de la campagne prochaine ; s'il plait à Dieu



Le Terroir : la commune de Bababé compte de nombreuses listes candidates pour conquérir le fauteuil municipal, vous n’êtes pas inquiétés par cette pléthore de candidats ?



Abdoulaye Mamadou BA: Il y a certes plusieurs candidats, cela témoigne de la bonne santé de notre démocratie et de la participation effective de tous les partis politique aux élections, ce qui est une très bonne chose. Vous le savez, nous comptons à Bababé beaucoup d'acteurs politiques et notre jeunesse est très attentive à la vie de notre pays.



Je prends très au sérieux cette expression diversifiée et espère convaincre, pour la 3ème fois, mes concitoyens de la commune de Bababé, grâce à mon expérience, mon écoute des populations, l’étendue de mes relations en Mauritanie et à l'étranger et aussi mon bilan positif à la tête de cette commune, bien que je sois conscient de l'ampleur du travail qui reste à accomplir et des nombreux défis à relever dans beaucoup de domaines : éducation, santé, aménagement, loisirs, AGR etc... . Je le ferai humblement avec mon équipe si les Bababois me font confiance.



Le Terroir : votre dernier mot à l’endroit de nos lecteurs



Abdoulaye Mamadou BA: Je félicite votre journal qui est très présent dans toutes les activités de ma commune et d'ailleurs; je souhaite que ces confrontations électorales se déroulent dans le respect mutuel et pour des débats d'idées et de programmes que les populations souveraines vont trancher , j'espère que le meilleurs sortira des urnes avec un esprit de saine compétition et de fraternité, n'oublions jamais que nous sommes tous très liés les uns aux autres et que la campagne ne durera que 15 jours et que l'on vivra le restant de notre vie ensemble.



Je saisi cette opportunité pour remercier le Président de la République et son gouvernement pour l'attention et les instructions qu'il a bien voulu donner pour l'extension de l'école 1 de Bababé, l'électrification en cours de plusieurs villages de la vallée et surtout de ma commune et l'ouverture très récente du dépôt de poissons ainsi que la construction prochaine du dispensaire de Dioudé diery .



Qu'ALLAH le tout puissant veille sur notre pays, béni et notre vaillant peuple dans la paix, le développement et l'harmonie. Je vous remercie de votre bien veillante attention.



Propos recueillis par Daouda Abdoul Kader DIOP









