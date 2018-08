Visite du nouveau commandant du G5-Sahel Ã  Bamako

Malijet - Le Chef d’état-major Général des Armées, le Général M’Bemba Moussa Keita a reçu en audience, le samedi 25 août 2018, le nouveau commandant de la force conjointe du G5-Sahel, le général Hanena Ould Sidi, accompagné du commandant sortant, le général Didier Dacko.



La rencontre s’est déroulée dans la salle des conférences de l’Eta-major général des Armées. Cette visite s’inscrit dans le cadre de la prise de fonction du nouveau commandant de la force conjointe du G5-Sahel.





Source: Koulouba.com