Le PrÃ©sident de la RÃ©publique se rÃ©unit Ã  Tidjikja avec les cadres de la wilaya du Tagant

AMI - Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a tenu, dimanche soir, à Tidjikdja, wilaya du Tagant, une réunion avec les cadres, les élus, les représentants des associations et les acteurs de la société civile de la wilaya.



La réunion a été consacrée à l’écoute des observations des cadres de la wilaya et à leur évaluation des projets de développement mis en œuvre par les pouvoirs publics au profit des populations.



Le Président de la République a remercié les populations pour leur présence massive à cette réunion malgré leurs occupations et leurs engagements professionnels et sociaux et pour avoir supporté les peines du voyage pour l’organisation de cet accueil spontané qui reflète leur attachement à l’intérêt général.



Il a souligné que la politique adoptée par le gouvernement pour rehausser les conditions de vie du citoyen, rapprocher de lui les services et améliorer son accès à ces services est basée sur une approche sécuritaire sage devenue un exemple à suivre dans les Etats de la sous-région visant à améliorer l’opérationnalité de l’armée et à l’équiper en matériel moderne, et d’assurer la participation de nos forces armées aux missions de maintien de la paix des Nations unies.



Il a indiqué que l’adhésion de près d’un million deux cents mille adhérents à l’Union pour la Républiques démontre l’attachement des mauritaniens à la préservation de la sécurité, de la stabilité et à la poursuite du processus des réformes en cours.



Le Président de la République a rappelé la longue souffrance de soif de la ville de Tidjikja et que l’Etat planche à lui trouver des solutions, assurant que dans ce cadre les études sont en cours et qu’elles aboutiront très prochainement à des résultats positifs.



Il a ajouté que les services concernés ont décidé de la création d’une nouvelle université des spécialités techniques et que les dispositions sont en cours pour l’ouverture de cette université.



Il a indiqué que la SOMELEC est en train de prendre les dispositions nécessaires pour connecter l’arrondissement administratif de Rachid au réseau électrique de Tidjikja.



Le Président de la République a abordé dans son intervention les réalisations accomplies en matière de sécurité, de stabilité, d’infrastructures notamment dans les domaines de l’hydraulique, des routes, de la santé, de l’enseignement et de l’énergie dont tout le monde bénéficie.



Il a ajouté que tout ce qui a été réalisé l’a été avec l’appui du citoyen et par son soutien aux hautes autorités dans leur action de développement, exprimant sa détermination à poursuivre la marche en vue de réaliser davantage de réalisations au service de l’intérêt général, du pays et du citoyen.



Il a indiqué que les problèmes relatifs à la rareté de l’eau dans certaines zones, au désenclavement d’un certain nombre de localités et à l’extension de la couverture électrique dans d’autres zones de la wilaya exigent de nous dresser comme un seul homme pour soutenir ces choix.



Le Président de la République a ensuite abordé le sujet de l’heure que représentent les élections municipales, législatives et régionales, insistant dans ce cadre sur la nécessité pour l’UPR de rester uni et pour tous ses militants de resserrer leurs rangs pour appuyer les candidats du parti.



Il a en outre appelé pour la non personnalisation du vote et à choisir la voie de la construction, de la réalisation des infrastructures, notamment sanitaires et scolaires, de la sécurité et de la stabilité, permettant ainsi la poursuite du développement, ce qui ne peut se réaliser sans obtenir une majorité confortable soutenant cette orientation et permettant l’adoption des lois s’y rapportant.



Le Président de la République a indiqué que ceux qui appellent pour un troisième et un quatrième mandat et se présentent en même temps dans d’autres partis sont en contradiction avec eux-mêmes, car de tels appels venant de personnes qui poignardent le parti dans le dos ne sont pas acceptables.



Il a également appelé à œuvrer pour la victoire des listes nationales mixtes, des listes des femmes, des listes régionales, de la liste des députés des moughataas et des listes des municipales présentées par l’UPR, sans aucune distinction.



Le Président de la République a insisté sur l’importance de la cohérence et de la coordination entre les pouvoirs législatif et exécutif, de manière à garantir l’exécution des projets et la promulgation des lois servant ainsi les aspirations du peuple.



Il a rappelé la demande de certains opposants à agendas personnels qui renferment des idées étrangères aux valeurs du pays, car dictées par l’étranger, et qui visent à affamer le peuple et à semer les divisions et les rivalités entre ses composantes favorisant ainsi l’extrémisme, appelant à fermer la voie devant ces personnes qui se livrent aux mensonges et à la propagation des rumeurs, loin de disposer de programmes et d’idées servant l’intérêt général.



Il a ajouté que ces visites visent à soutenir l’Union pour la République, à opter pour ses choix et à appeler massivement pour le slogan du parti dans le but de continuer sur la voie suivie actuellement qui a donné des résultats que personne ne peut nier.



Il a enfin appelé les populations du Tagant à dépasser leurs différends au sein du parti et à œuvrer pour soutenir les candidats de l’UPR dans les différentes listes qu’il a présentées dans le but de préserver l’intérêt général de la Nation.



La réunion s’est déroulée en présence du wali du Tagant, M. Diallo Amadou Samba.













