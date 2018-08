ASC SNIM : Reprise de l'entrainement ce mardi

RIM Sport - Les clubs de super D1 continuent de suivre la cadence imprimée par KFC. Le la des kaédiens fait des émules. Ainsi, l’ASC Snim a fixé au mardi 28 Août 2018 à 16H au terrain de Cansado la reprise des entraînements. Les joueurs et le staff ont été conviés par le staff dirigeant.



Sur la même lancée les aspirants aux tests avec l'équipe de la SNIM sont priés de prendre contact avec le staff dirigeant.



Le posting de l’ASC SNIM met en exergue une « nouvelle vision » avec la « nouvelle équipe » dirigeante pour la saison 2018/2019.













