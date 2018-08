Classement des Clubs Africains : ASAC Concorde et FC Nouadhibou grappillent

RIM Sport - L’ASAC Concorde et le FC Nouadhibou ont fait des bonds spectaculaires, dans le dernier classement des clubs africains réactualisés le 18 août 2018.Les clubs mauritaniens se rapprochent de plus en plus du Top 100.Ces dernières années, nos représentants ont brillé sur la scène continentale engrangeant du coup des points dans le classement.



L’ASAC Concorde enregistre une percée notoire en grappillant 153 places. De la 283, les Bleu et Blanc pointent désormais à la 130 enseigne glanant de 71 points. Le FC Nouadhibou se hisse quant à lui au 139e rang (soit 63 points accumulés) contre 227, l’année dernière soit un bond de 88 places. Absent de la scène africaine, le FC Tevragh Zeïna perd du terrain.



Classés 166, les Galactiques sont malheureusement rétrogradés à la 217 place avec 32 points totalisés. Le trio de tête est tenu par Al Ahly (Egypte) suivi du TP Mazembe (RD Congo) et de l’Espérance Sportive de Tunis (Tunisie).388 clubs ont été notés durant cet exercice 2018.



Signalons que le classement des clubs de football africains est établi suivant les résultats dans la Ligue des champions de la CAF et actualisé au fil des rencontres à partir du second tour par un système de points croissants chaque saison.



Enfin, les résultats de la Coupe de la Confédération sont comptés, depuis 2009 à partir des huitièmes de finale.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité