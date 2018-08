Etablissement de relations diplomatiques entre la Mauritanie et lâ€™Islande

Sahara Medias - Abdallahi Naji O. Kebd a présenté ses lettres de créance au président islandais en sa qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Mauritanie auprès de ce pays, avec résidence à Bruxelles.



C’est la première fois que la Mauritanie désigne un ambassadeur dans ce pays, établi sur des iles dans l’océan Atlantique, et qui compte 320.000 habitants.



Après la cérémonie de présentation des lettres de créance, le diplomate mauritanien a eu des entretiens avec le président islandais, au cours duquel ont été évoquées les opportunités offertes pour établir une coopération bilatérale de même que les questions d’intérêt commun.













