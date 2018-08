Des gendarmes votent au Tagant malgrÃ© lâ€™absence de leurs noms de la liste, dit lâ€™UFP

Alakhbar - L’Union des Forces du Progrès d’opposition (UFP), évoque le cas du vote électoral d’un bataillon de la gendarmerie en provenance de Ouad Naga, dans la wilaya du Trarza, dans le bureau de vote N° 23 au Tagant, malgré l’absence des noms de ses éléments sur la liste électorale adoptée par le dit bureau.



Le Représentant de l’UFP au dit bureau de vote ainsi que son président se sont opposés à un tel vote ; finalement autorisé, après l’intervention du président de la Ceni. « C’est le signe avant-coureur d’une fraude gravissime pour la crédibilité du processus électoral », a affirmé un leader progressiste.



Traduit de l’Arabe par Cridem









