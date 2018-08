En Mauritanie, le prÃ©sident entend garder le pouvoir

La Croix - Les élections législatives ont lieu vendredi 31 août à moins d’un an de l’élection présidentielle que le président Aziz pourrait à nouveau briguer pour un troisième mandat. Qu’il semble loin le printemps dernier, lorsque le président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz déclarait, dans un entretien à l’hebdomadaire Jeune Afrique : « Je me conforme à la Constitution, qui limite à deux le nombre de mandats présidentiels. »



À la veille des élections législatives du 1er septembre, à huit mois de l’échéance présidentielle, le général arrivé au pouvoir par un putsch en 2008, élu président en 2009 et réélu en 2014, ne tourne plus autour du pot.



En battant campagne dans le pays grand comme deux fois la France et peuplé d’à peine quatre millions d’habitants, il a déclaré mardi 28 août : « Ceux qui parlent souvent de troisième mandat doivent d’abord gagner les législatives et permettre à l’UPR [l’Union pour la République, son parti majoritaire] d’obtenir une majorité écrasante au Parlement. » « Le peuple unanime pour un troisième mandat », titrait le lendemain le site en ligne Taqadoum.



« Nous vivons sous un régime militaire en Mauritanie, rappelle Fatimata Mbaye, présidente de l’association mauritanienne des droits humains. Le président entend finir son programme qu’il juge inachevé après avoir supprimé le sénat, changé l’hymne national et le drapeau, et introduit une nouvelle monnaie ce qui, de fait, revient à une dévaluation. Il ne lâchera pas le pouvoir. »



Une mainmise sur le pays facilitée par l’absence de garantie de transparence du scrutin, sans observateurs internationaux, et par le morcellement de l’opposition (98 partis politiques participent au scrutin). D’autant plus que l’une des figures les plus populaires et bête noire du régime, le militant anti-esclavagiste Biram Dah Abeid, est incarcéré depuis le 7 août et ainsi empêché de participer aux élections.



Les autorités s’attaquent à ceux qui veulent combattre l’esclavage persistant dans ce pays qui figure en queue de liste en matière de développement humain, classé 157e sur 179 pays par les Nations unies.









