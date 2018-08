Elections en Mauritanie : un ex-PM tchadien chef de la mission dâ€™observation de lâ€™UA

Apanews - Pahimi Padacke Albert va diriger la mission d’observation électorale de l’Union africaine aux élections législatives, municipales et régionales qui se tiennent demain samedi en Mauritanie, appris APA, vendredi, de sources proches de l’ex-Premier ministre du Tchad.



1.400. 663 électeurs sont attendus à ces élections, les premières du genre depuis la modification de la constitution, opérée en août 2017 à travers un référendum.



Pas moins de 98 formations politiques pour 502 listes toutes catégories confondues prendront part aux élections pour les besoins desquelles 4035 bureaux de vote (à raison de 500 électeurs par bureau) seront ouverts à travers le pays.



