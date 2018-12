Société / Nouakchott est alimentée en électricité de façon rationnelle, selon Dane Taleb Ethmane

Rimweb - Selon Mr Dane Taleb Ethmane, le conseiller de communication du directeur général de la société mauritanienne de l’Electricité (SOMELEC), l’actuel pouvoir a accompli en dix ans d’importantes réalisations dans le domaine de l’alimentation des villes du pays en électricité.



La Mauritanie alimente des pays voisins en électricité, ce qui signifie qu’elle a un excédent en la matière, a-t-il affirmé au cours d’entretien sur Radio Mauritanie, dans la nuit du jeudi à vendredi. Et d’ailleurs dira Mr Dane Taleb Ethmane, que bientôt, elle approvisionnera des pays du Maghreb.



Toujours, dans l’interview, il a signifié que le réseau électrique s’est développé que les coupures sont liées à des problèmes techniques et non au déficit.



Pour le conseiller, tous les quartiers et villes de Nouakchott, sont ravitaillés suffisamment et de façon rationnelle. “Dans un futur proche, des améliorations seront faites sur le plan national”, a-t-il conclut.



Par Nourdine Sidi









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité