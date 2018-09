Le PrÃ©sident de la RÃ©publique se rend en Chine

AMI - Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz a quitté Nouakchott samedi à destination de Pékin (Chine) pour prendre part au Forum sur la coopération sino-africaine 2018.



Le Président de la République a été salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott Oum Tounsi par le Premier ministre, M. Yahya Ould Hademine, des membres du Gouvernement, le Chef d'état-major particulier du Président de la République, la directrice adjointe de cabinet du Président de la République, le wali de Nouakchott Ouest et la présidente de la Communauté Urbaine de Nouakchott.



Le Chef de l’Etat a été également salué par le chargé d’affaire de l’ambassade de la République Populaire de Chine à Nouakchott.



Au cours de ce voyage, le Président de la République est accompagné de la Première Dame, Mariem Mint Ahmed dite Tekber et d'une importante délégation comprenant notamment MM:



Ismail Ould Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération,



Moktar Ould Djay, Ministre de l’économie et des finances,



Ahmed Ould Bahiya, directeur de cabinet du Président de la République



Zeidane Ould H’Meida, chargé de mission à la présidence de la République



Boubacar Ahmed, chargé de mission à la Présidence de la République



Zeine El Abidine Ould Cheikh Ahmed, président de l’Union Nationale du Patronat Mauritanien ;



El Hacen Ould Ahmed, directeur général du protocole d'Etat.













