Mauritanie : aprÃ¨s avoir votÃ©, le prÃ©sident Aziz appelle Ã  lâ€™apaisement

Journal du Cameroun - Le président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz a appelé à l’apaisement dans une déclaration après avoir voté, samedi à Nouakchott, pour les élections municipales, régionales et législatives.



« Je félicite le peuple mauritanien pour le climat dans lequel s’est déroulée la campagne électorale préparatoire de ce scrutin législatif, régional et municipal », a-t-il dit après avoir accompli son devoir civique, invitant les Mauritaniens à l’apaisement.



« Cette campagne a été caractérisée par le calme et la discipline dans le cadre de la démocratie », a souligné Ould Abdel Aziz d’un ton conciliant qui tranche nettement avec ses sorties pendant la campagne électorale.



Lors d’une tournée dans toutes les grandes villes du pays, le président mauritanien avait plaidé en faveur du vote pour l’Union pour la République (UPR, au pouvoir) et critiqué vertement l’opposition, notamment les islamistes et le leader antiesclavagiste Biram Ould Dah, candidat à la députation.



« Ce sera le succès pour le peuple mauritanien », a-t-il prédit dans ses déclarations d’aujourd’hui.



Au total, 1.400.663 électeurs sont appelés aux urnes pour élire leurs représentants au Parlement composé de l’unique chambre de l’Assemblée nationale après la suppression du Sénat à la faveur d’un amendement constitutionnel validé par référendum il y a tout juste une année.



Ils éliront également les conseillers municipaux et les membres des conseils régionaux institués à la place du Sénat au niveau chaque wilaya (région administrative).



La concurrence s’annonce rude compte tenu du nombre inédit de participants, à savoir 502 listes aux couleurs de 98 partis politiques représentant la totalité du spectre politique dans le pays (majorité et opposition).



APA









