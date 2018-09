Le chef de l'ONU appelle Ã  des Ã©lections

VOA Afrique - Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté dans un communiqué "toutes les parties" en Mauritanie à contribuer à "des élections pacifiques et crédibles" lors des scrutins législatif, régional et municipal prévus samedi dans le pays.



Antonio Guterres "suit de près les développements en Mauritanie", précise le communiqué, publié alors que la campagne électorale s'est achevée par des invectives entre le pouvoir et l'opposition.



"Il demande à toutes les parties de se conformer à la primauté du droit et au respect des droits de l'homme de tous les Mauritaniens", indique aussi le communiqué.



Ces élections constituent un test pour le régime du président Mohamed Ould Abdel Aziz à moins d'un an de la présidentielle mi-2019, alors que la Mauritanie est engagée aux côtés de ses alliés régionaux dans la lutte contre le jihadisme au Sahel.



Avec AFP









