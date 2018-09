Mauritanie/Elections : Changement de lâ€™emplacement des bureaux de vote Ã  TÃ©vragh-Zeina

Alakhbar - La commission électorale nationale indépendante (CENI) a changé dans la nuit du vendredi à samedi, l’emplacement de plusieurs bureaux de vote dans le département de Tevragh-Zeina (Nouakchott-Ouest), sans avertir au préalable les électeurs.



Cette mesure a semé des troubles dans les rangs des électeurs qui n’ont pas été avisés avant. Certains courent partout pour retrouver leurs bureaux de vote, dit-on.



Nous n'avons pas été avisés avant par n'importe quel moyen, ont déclaré des électeurs rencontrés. En plus, des centaines d’électeurs ont vu leurs noms affichés sur des listes qui ne sont celles sur lesquelles ils étaient inscrits en juillet dernier.