Ziz Fashion reÃ§u par la chargÃ©e dâ€™affaires de lâ€™ambassade de la RÃ©publique fÃ©dÃ©rale dâ€™Allemagne en Mauritanie

Ziz Fashion - La star internationale de la culture mauritanienne, Abdel Aziz Dieng dit Ziz Fashion, a été reçu le vendredi 31 Août 2018 à 11 heures par la chargée d’affaires de la République fédérale d’Allemagne à Nouakchott, Madame Annette Coly.



Lors de cette rencontre qui a eu lieu dans les locaux de l’ambassade d’Allemagne à Nouakchott, Ziz Fashion et Madame Annette Coly ont évoqué la riche diversité de la culture mauritanienne, tout comme ils ont abordé son rayonnement à travers le monde. Ziz Fashion a profité de cette audience pour saluer le dynamisme de la coopération mauritano-allemande dans le domaine de la culture.



Cette rencontre s’est déroulée dans une atmosphère très chaleureuse. A cette occasion, Ziz Fashion remercie vivement Madame Annette Coly pour l’intérêt qu’elle accorde au rayonnement de la culture mauritanienne dans sa riche diversité.



Vive la jeunesse !



Vive la Mauritanie !



