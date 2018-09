Alakhbar - Le candidat de l'Union Pour la République (UPR)) à la députation de Zouerate Cheikh Ould Baya, a déclaré que "malgré la force des concurrents et les tirs amis, le parti Union Pour la République reste numéro 1 sur le podium à Zouerate".



Au lendemain des élections législatives, régionales et municipales, le colonel à la retraite Ould Baya s'est exprimé sur son compte facebook, ce soir (2 Septembre, NDLR). Dans son posting, Ould Baya a adressé "mille merci aux habitants de Zouerate pour leur soutien aux trois listes du parti".



Les résultats du vote des habitants de la cité minière ne sont pas encore connus. Le dépouillement se poursuit.













