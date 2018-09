BirMogrein/ Lâ€™UPR en phase de remporter les Ã©lections locales, le dÃ©putÃ© sortant Mohamed Salem Noueiguedh devrait rempiler de nouveau

Zouerate Actu - Selon les premières tendances des résultats livrés à l’issue des élections de ce 1er septembre 2018, le parti UPR est en phase de gagner à Bir Mogrein, indique une source informée.



Il y aurait même une différence de presque de 800 voix entre le député et la candidate UPR pour la municipale Salma mt Alawatt, ajoute la même source.



La même source indique que sur les résultats dépouillés de trois (03) bureaux sur les (04) quatre que compte la ville, le candidat député devance de loin son adversaire l’avocat Takiyoullah Eîda, propriétaire de l’hôtel Elyezid à Zouerate.



Mohamed Salem ould Noueiguedh a fait le samedi matin le porte-à-porte Bir Mogreine pour demander aux populations de voter pour l’U.P.R. et en particulier pour la candidate maire Mint Alwatt, précise la source précitée.



Ould Noueiguedh rempile donc pour un troisième mandat. L’ex-sénatrice Salma mint Alewatt remporte le poste de maire de la commune de Bir Mogreine.









