Mauritanie: les rÃ©sultats des Ã©lections arrivent au compte-gouttes Ã  la CÃ©ni

RFI - En Mauritanie, la compilation des résultats des élections législatives, régionales et locales se poursuit. Hier, dimanche 2 septembre, 24 heures après le scrutin, l'opposition continuait à dénoncer des fraudes. La Coalition électorale de l'opposition démocratique (CEOD) parle même de fraudes massives menées par le camp du pouvoir. Des accusations rejetées par la Céni qui indique que les premiers résultats sont attendus au mieux pour le mardi 4 septembre.



L'ambiance est studieuse dans les locaux de la Commission électorale nationale indépendante (Céni) à Nouakchott où sont centralisés les résultats. Depuis samedi soir, les résultats des bureaux de vote arrivent lentement des quatre coins du pays.



Parmi les personnes présentes dans cette salle de centralisation des résultats, et qui suivent avec attention les opérations, il y a les équipes de la radio-télévision nationale. Elles retransmettent en direct les résultats au fur et à mesure.



Aminata Kane, journaliste à la télévision mauritanienne : « La télévision a commencé à retransmettre les résultats de certains bureaux de vote qui nous parviennent. Nous sommes là, mais je tiens à signaler quand même que ces résultats ne sont pas définitifs, ils sont partiels. On reçoit les résultats au compte-gouttes, des résultats qui arrivent par bureau ».



Publier au plus vite



Les résultats sont traités par la direction de l'informatique de la Céni qui travaille de jour comme de nuit afin de pouvoir publier au plus vite les chiffres définitifs. Moustapha Ould Sidi El Mouctar, le porte-parole de la Céni précise que « les opérations de vote se sont déroulées jusqu’à tard dans la nuit parce que cette année nous avons trois élections : les élections municipales, les élections régionales et les élections législatives. Et nous pensons aussi que les résultats provisoires en tout cas peuvent être connus d’ici mardi au plus tard ».



Selon la Céni, le taux de participation des scrutins avoisinait ce dimanche soir les 60% sur l'ensemble du territoire de la République.









