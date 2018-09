Le prÃ©fet de Darnaim a tentÃ© de voler les PV relatifs aux votes dans la commune de Darnaim

Tawassoul - Nous sommes surpris par le comportement choquant du préfet de Darnaim qui a hystériquement débarqué dans le siège de la section de la CENI dans commune et cassé la porte du bâtiment, pour ensuite tenter d’arracher les procès verbaux des mains de la présidente de la section.



La direction de la campagne du parti Tawassoul condamne énergiquement ce comportement grotesque, qui constitue une violation méprisable de morale et la loi de la part d’une autorité administrative dont la loi impose la neutralité dans les opérations électorales.



C’est une indigne tentative de vol des procès verbaux pour des objectifs suspects !



Nous exprimons notre fierté à l’endroit de Madame Diari Ba, présidente de la sous section de la CENI dans la commune de Darnaim, grâce à sa position courageuse qui montre l’exemple l’employé intègre. Dés lors qu’elle a fermement rejeté la demande du préfet qui s’est clandestinement introduit dans le bâtiment de CENI.



Direction de la campagne du parti Tawssoul à Darnaim



Nouakchott, Le 02/09/2018









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité