Elections : Le parti El Vadila confirme un siÃ¨ge de la dÃ©putation Ã  SÃ©libabi et partant au 2e tour dans 4 communes

Alakhbar - Le parti El Vadila que préside, Mr Ethmane Cheikh Ahmed Eboumaali, membre de la coalition de la majorité présidentielle, a rendu public dans une déclaration qu’il a remporté l’un des sièges de la députation de Sélibaby et partant au second tour dans quatre communes de la wilaya.



Il rivalise l’UPR au second tour, dit-on. Dans la déclaration, le parti souligne que le premier siège du député revient à l’UPR.



Et si l’on croit la globalité des résultats déjà publiés, dans la majeure partie des circonscriptions du pays, un second tour est à l’horizon.













