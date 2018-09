Liste nationale des femmes : classement des dix premiers partis aprÃ¨s le dÃ©compte de 620 bureaux de vote

Atlasinfo - Ce sont l’UPR et Tawassoul qui ont dominé les résultats électoraux partiels portant liste nationale des femmes, selon le dépouillement de 620 des 4 080 bureaux de vote (BV).



Les BV dépouillés se présentent comme suit:



- Mauritaniens à l'étranger : 12 BV,

- Hodh Charghi : 64 BV

- Hodh Gharbi : 51 BV



- Assaba : 92 BV

- Gorgol : 14 BV

- Brakna : 89 BV



- Trarza : 49 BV



- Nouadhibou : 20 BV



- Tagant : 81 BV



- Guidimakha : 14 BV



- Tiris Zemmour : 19 BV



- Inchiri : 14 BV



- Nouakchott : 57 BV



Partant de ce qui précède, le classement des dix premiers partis est le suivant:



- UPR : 23924 soit 23,9%



- Tawassoul : 12352 soit 12%



- UDP : 4783 soit 4,7%



- UFP : 3432 soit 3,4%



- AND : 2583 soit 2,5%



- Karama : 2422 soit 2.421%



- UCM : 2331



- ADIL : 2292 soit 2,2%



- RFD : 2089 soit 2.2%



- Sursaut : 1896



Traduit de l’Arabe par Cridem









