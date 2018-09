Elections municipales/Rosso : Bamba Ould Dramane largement en tÃªte

Rimweb - L’ancien ministre mauritanien du commerce, Mr Bamba Ould Dramane sort favori du lot des protagonistes au premier tour des élections municipales du premier septembre courant à Rosso, la capitale du Trarza, selon les informations qui nous sont parvenues.



Le candidat de l’UPR, le parti au pouvoir a réussi à devancer ses deux principaux rivaux issus du PUD et de Tawassoul grâce à une double campagne électorale. Une première entamée par la coordination de l’UPR et la seconde manœuvrée par le député-maire sortant en l’occurrence, Mr Sidi Mohamed Diarra et son influent camp politique.



Le premier groupe serait contenté de battre campagne à Rosso ville par contre l’influent homme d’affaires et député-maire Sidi Diarra, en plus de ses bases populaires acquises d’avance dans sa ville natale (Rosso), il est allé sillonner les villages et campements avoisinants pour rappeler ses troupes à l’ordre dans l’optique qu’ils votent massivement pour UPR.



D’ailleurs, il s’agit d’un travail qui a donné son fruit. A en croire que dans tous les bureaux, les candidats de l’UPR, sont largement en tête avec des écarts de plus de cent votes.



Nous rappelons que plus d’une vingtaine de listes étaient dans la course pour le fauteuil du maire de la ville de Rosso, une dizaine pour les deux sièges des députés et autant pour le conseil régional.



Mais selon les observateurs, les résultats provisoires, affirment que le parti au pouvoir reste le maitre du jeu dans la capitale du Trarza.



Nourdine Sidi









