Nouadhibou : El Ghassem Ould Bellali devance par milliers de voix son concurrent UPR,Ã  la mairie

Adrar-Info - El Ghassem Ould Bellali qui se présente à la municipalité de Nouadhibou , au nom du parti Al Karama, a largement dépassé , par un écart de plus de 2.000 bulletins favorables , son concurrent principal Sidaty Ould Bilal Djoully proposé par le parti au pouvoir UPR.



Après le dépouillement des bulletins de vote , à la suite des élections qui se sont déroulées le 1er septembre , dans la capitale économique Nouadhibou, les résultats se rapportant aux candidatures de la municipalité ont sorti 7083 voix en faveur de El Ghassem contre 4400 voix à Sidaty.



Les deux candidats seront départagés, lors du prochain tour, qui aura lieu le 15 Septembre prochain.



Source : https://www.anbaa.info/?p=42979



Traduit par Adrar.Info









