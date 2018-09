Elections en Mauritanie : les islamistes revendiquent la victoire Ã  Nouakchott

Apanews - Le parti Tawassoul (islamistes) en Mauritanie a déclaré, lundi, que son candidat pour la présidence du Conseil régional à Nouakchott, Jemil Mansour occupe la première place, devant celui de l’Union pour la République (UPR, au pouvoir) dans les bulletins jusqu’ici dépouillés.



Les résultats montrent que Ould Mansour, un ex président de Tawassoul, a déjà obtenu 5.786 voix, suivi du candidat de l’UPR avec 5.611, a précisé le parti dans une note rendue publique lundi à Nouakchott.



Des élections municipales, régionales et législatives ont été organisées le 1er septembre 2018 en Mauritanie avec la participation de plus de 500 listes aux couleurs de 98 partis politiques. Leurs résultats globaux ne seront connus que mardi 04 septembre, selon les estimations de la Commission électorale nationale et indépendante (CENI).



Les islamistes mauritaniens s’efforcent de conserver leur position de première force de l’opposition au parlement composé désormais uniquement de l’Assemblée nationale après un amendement constitutionnel ayant supprimé le Sénat en août 2017.



Dans sa note à la presse, Tawassoul a ajouté que sa liste régionale des députés de Nouakchott devance, elle aussi, celle de l’UPR, avec respectivement 3.632 et 2.842 voix.



Il a par ailleurs indiqué que le nombre de bulletins nuls est extrêmement important puisqu’il a déjà atteint 5.404 sur un total de 26.769 bulletins dépouillés.



Les islamistes en Mauritanie ont fait l’objet d’une virulente attaque, pendant la campagne électorale, de la part du président Mohamed Ould Abdel Aziz qui les a qualifiés d’extrémistes et mis en garde contre leur élection.



MOO/te/APA









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité