Liste nationale/Kobenni : UPR, Wiam et Tawassoul se partagent le gÃ¢teau

Alakhbar - Les têtes de listes des partis UPR, Wiam et Tawassoul pour les sièges de la députation dans la circonscription de Kobenni (Hodh El Gharbi) ont conquis les trois sièges à pourvoir.



La candidate du parti Wiam, Fatma Mint Ely Mahmoud a obtenu plus 3500 voix devant le candidat de l’UPR et celui de Tawassoul. Elle est pour l’instant la première dame parlementaire à être réélue haut la main et dans la même formation politique.



Notons que Baba Ould Ahmed Boubou est parvenu à réaliser quelque 3000 voix. Il était jusque là, député dans le parlement actuel sous les couleurs d’El Wiam. Mais, ayant annoncé le divorce entre lui et El Wiam pour se présenter sous la coupole de l’UPR.



Tandis que le troisième siège est arraché par le candidat de Tawassoul, Aly Ould Youba, avec un total de 2750 voix.



Alakhbar









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité