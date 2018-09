Alwiam – Des sources proches de la campagne électorale du candidat RFD aux législatives, l’avocat spécialisé sur les questions de l’esclavage Me El Id Ould Mohamedhen, révèlent qu’il a tranché son siège à l’Assemblée nationale,



en prenant connaissance des PV des bureaux de vote, dans lesquels il a représenté le parti. Le jeune avocat, qui préside le Manifeste des droits politiques, économiques et sociaux des Haratines, a commencé déjà à recevoir les félicitations pour son élection, apprend-t-on.



Me El Id est l’un des avocats mauritaniens les plus compétents, autour duquel s’activent plusieurs initiatives des jeunes.



