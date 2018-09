LÃ©gislatives/Nouakchott : voici les dix premiers partis selon les rÃ©sultats provisoires

Alakhbar - Les résultats provisoires issus du dépouillement de 30% des voix pour les législatives de Nouakchott nous indiquent que l'Union Pour la République et Tewassoul, arrivent en tête.



La liste des dix premiers se présente comme suit :



1. Tewassoul : 8 007 voix, soit 15,29%;

2. UPR : 6 125 voix, soit 12,2%;

3. RFD : 2 417 voix, soit 4,8%;

4. UFP : 3200 voix, soit 2,62%;



5. Sawab : 2 121 voix, 2,41%;



6. UDP : 1 144 voix, soit 2,27%;



7. APP : 1 118 voix, soit 2,22%;



8. El Ghad : 901 voix, 1,79%;



9. El Koutla El Wataniya : 888 voix; soit 1,76%;



10. Choura : 785 voix, soit 1,56%.



Le dépouillement se poursuit.









