DeuxiÃ¨me tour confirmÃ© pour les conseils municipaux du Brakna (chiffres)

Alakhbar - L'agence ALAKHBAR a obtenu des données officielles lui permettant d'affirmer qu'un second tour aura lieu pour le conseil régional du Brakna.



Selon les données recueillies, la commune de Niabina connaitra un second tour. Ce, afin de départager le parti Sursaut arrivé en tête avec 1 073 voix, soit 30,94 % des suffrages exprimés. Il est talonné par le candidat de l'UPR qui a obtenu 904 voix, soit 26,7% des voix.



Tout comme Niabina, la commune de Mbagne aura droit à un second tour. Il opposera l'UPR à l'UDP. Le premier cité arrive en tête avec 896 voix, soit 30,52% des voix, tandis que le second obtient 718 voix, soit 24,5% des voix.



Dans la commune de Debay El Hajaj située dans la même moughataa, le second tour opposera le parti Sursaut et ses 334 voix (18,8%) et l'UPR et l'UDP qui arrive second avec 16,4%. Notons que dans cette commune, ce sont les bulletins nuls qui sont arrivés en tête avec 621 voix. Au niveau de la commune de Bababé, l'UPR avec ses 1 635 voix (47,25%) donne rendez-vous à la coalition composée de l'UFP et de l'AJD/MR qui obtient 447 voix (12,91%).



Et ça continue. Boghé connaitra l'identité de ses représentants après le second tour. L'UPR est premier avec 1 136 voix (41,84%). Il est suivi par l'UDP et ses 800 voix (29%).



Enfin la commune d'Ould Birom située dans la commune de Boghé, verra l'UPR et la coalition (UFP, Tewassoul et Mouvement Binaa). Le parti au pouvoir est premier avec 1 225 voix (48,15%), tandis que la coalition obtient 913 voix (35,89%).













