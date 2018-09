Atar : Le candidat du parti Al Karama met en cause les resultats obtenus par UPR et dÃ©nonce une vaste campagne de fraude

Adrar Info - Le sieur, Ahmed Ould Berou, candidat du parti Al Karama et travail, dément les informations selon lesquelles, les candidats de l’UPR (parti au pouvoir ) ont remporté les élections du 1er septembre dernier.



Il a divulgué des informations sérieuses concernant une vaste opération de fraude supervisée par des hommes d’affaires de l’Adrar. Cette opération de fraude s’est déroulée dans :



1.Les bureaux de Leaoueyna sur influence d’un homme d’affaires bien connu.



2.Les trois bureaux de Lemreya sur le compte du plus célèbre homme d’affaire dans la région



3.Les trois bureaux de Amdeiratt sur intervention d’un autre homme d’affaire non moins connu que les autres.



4. Les bureaux de Kanaoil affectés par l’influence du plus grand fournisseur du marché de la capitale, Nouakchott, en basin EZBI.



Les populations ont dénoncé et condamné ces lâches interventions contraires aux lois démocratiques.



Dans une déclaration au site "Akhbarwatan", le candidat Ould Berrou a félicité le représentant de la Commission Electorale indépendante (CENI ) en Adrar, pour son dévouement au travail et son refus de céder à la pression exercée sur lui par la commission du parti au pouvoir (UPR) et le ministre chargé de la campagne au niveau d’Adrar.



Source : http://www.akhbarwatan.net



Traduit par Adrar.Info













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité