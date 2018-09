Boutilimit : Manifestations demandant lâ€™annulation des rÃ©sultats de plusieurs bureaux Ã©lectoraux

Adrar-Info - Un certain nombre de militants et de partisans des partis d’opposition ont manifesté lundi matin, devant le siège de la Commission électorale indépendante dans la moughataa de Boutilimit, condamnant ce qu’ils ont dit être, les fraudes qui ont entaché le scrutin du 1er septembre, dans un certain nombre de bureaux du département.



Dans une déclaration conjointe signée par le Parti du Rassemblement des forces démocratiques (RFD) et le parti Tawassoul, ils condamnent : « Les actes frauduleux commis sur influence de certaines personnalités du parti l’Union pour la République (UPR) et certains hauts gradés de l’armée. »



Le communiqué indique que les élections actuelles ont suivi les mèmes procédures que les élections controversées de 1992, exigeant l’annulation des résultats de certains bureaux à Boutilimit.



Ces fraudes ont lieu dans les bureaux de Aoukar, El Beled El Emine, Bousdeirya et Rayane



La déclaration accuse la commission électorale, CENI, au niveau de Boutilimit, de manipuler les dossiers, les bulletins de vote, et de nommer à la tête des bureaux de vote, des personnes connues pour leur appartenance à des tendances et parties politiques influences connues



Source : http://elhora.info/?p=16238



Traduit par Adrar.info









