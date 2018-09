Elections/Mauritanie : RÃ©sultats de la liste des femmes aprÃ¨s le dÃ©pouillement de 35,34% des votes

Alakhbar - Selon les résultats partiels publiés par la Céni, le parti UPR a recueilli 41467 des voix soient 17,6%. Du coup, le parti RNRD (Tawassoul) se classe en deuxième position avec 24254 bulletins soient 11,2%.



Ces résultats proviennent de 1442 bureaux de vote sur un total de 4080 ouverts sur le territoire national et à l’étranger.



UPR : 41467 soient 17,6%

RNRD : 24254 soient 11,2%

UDP : 10611 soient 4,9%



UFP : 9040 soient 4,4%

RFD : 5880 soient 2,8%

AND : 5032 soient 2,4%



KARAMA : 4562 soient 2,2%



APP : 4473 soient 2%



ADIL : 4068 soient 2%



UCM : 4006 soient 1,9%



SAWAB : 3897 soient 1,8%



Sursaut : 3461 soient 1,7%



Moustaqbel : 3109 soient 1,5%



CND : 2714 soient 1,3 %



Assala : 2692 soient 1,3 %









