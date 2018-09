Elections/Trarza : UPR remporte au premier tour 13 mairies et va au 2e tour dans 6

Rimweb - Le parti Union pour la République a réussi à remporter 13 mairies de la wilaya du Trarza, dès le premier tour des scrutins couplés du premier septembre, selon les résultats provisoires qui nous avons recueillis.



Notons que les mairies les plus enviées sont celles de Rosso (capitale), R’Kiz,Tékane, Méderdra, Wad-Naga. Et il passe au second tour dans 6 autres communes principalement (Boutilimit-ville avec RFD, Keur-Macène avec EL Wiam, Jidrel Mohgen avec UDP).



Le parti au pouvoir aurait perdu les communes de N’diago au profit d’El Wiam et celle d’Awleygatt entre les mains de Tawassoul.