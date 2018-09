Boutilimit : le commissaire de police menace des militants du RFD et confisque des tÃ©lÃ©phones â€¦VidÃ©o

Elhora – Plusieurs blogueurs et internautes ont largement partagé un enregistrement vidéo montrant le commissaire de police au niveau de la moughataa de Boutilimit au Trarza, en train de menacer des militants du RFD, un parti d’opposition, avant de confisquer certains de leurs téléphones.



L’incident s’est déroulé en marge d’un sit-in organisé par les partisans du RFD devant la Ceni régionale, pour protester contre les tentatives de frauder les résultats des derniers scrutins.



La Ceni locale est indexée de manipulation des PV afin d’étouffer la tendance manifeste des résultats préliminaires avancés, augurant un second tour pour départager l’UPR, le parti au pouvoir et le RFD.



Traduit de l’Arabe par Cridem



