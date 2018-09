CÃ©rÃ©monie de remise de matÃ©riel dâ€™Ã©quipement au poste de santÃ© de Mâ€™Botto [PhotoReportage]

Le Calame - Le poste de santé du village de M’Botto, commune de Niabina/Garalol a abrité, le samedi, 1er septembre, dans l’après midi, une cérémonie de remise de matériel d’équipement et de médicaments au chef de poste.



Acquis grâce à un financement de la commune d’Utébo (Espagne) via l’Association Fulbe (Aragon), ce matériel, qui vient compléter le projet d’équipement dont la première livraison de matériel médical s’est déroulée en janvier dernier, se compose d’un lot de médicament, d’une chaine de froid (un réfrigérateur BEKO) à deux portes, du matériel de nettoyage et d’entretien, d’otoscope, de glucomètres et bandelettes, un lot de chaussures de bloc…



La cérémonie s’est déroulée en présence du chef de village, du chef de quartier, du président du président de la coopérative Dental des Jeunes de M’Botto, maîtresse d’œuvre, du président du comité de santé, du chef de poste médical, des employés du poste et une délégation venue de Nouakchott.



Prenant la parole, à cette occasion, le président de la CD/M’Botto, Ly Mamadou Samba s‘est réjoui du parachèvement de ce projet d’équipement du poste de santé de M’Botto, réalisé grâce à la diaspora du village, vivant en Espagne. Il a ensuite adressé des félicitations de la CD et des populations du village à la mairie de la commune d’Utebo et de l’Association Fulbe d’Aragon.



M. Ly a exprimé le souhait de voir la coopération enclenchée entre la CD et les deux instituions, se poursuivre et se renforcer à l’avenir dans d’autres secteurs.



Pour sa part, le suppléant du chef de village, Abdoulaye Mangane, infirmier de son état à retraite s’est réjoui de voir le poste de santé décrocher cet important lot d’équipement et espère-t-il va permettre d’accroitre ses performances pour le bien être des populations. Il a remercié les jeunes du village vivant ne Espagne pour leur initiative.



De son côté, Athie Mamadou, dit Sambâ a appelé l’ensemble des fils du village à se mobiliser, là où qu’ils se trouvent pour le développement de leur village. C’est dans l’unité et la sérénité que vous pourrez développer votre village, a-t-il conclu.



Pour sa part, Mme Coumba Niba, une accoucheuse traditionnelle a indiqué la joie de ceux travaillent au poste est plus grande que celle des autres citoyens parce que leur tâche s’est améliorée depuis que la livraison du premier lot de matériel médical.



Auparavant, Athie Alassane Amadou avait rappelé le processus de partenariat entre l’Association Fulbé Aragon et la mairie d’Utebo, l’acquisition n du premier lot de matériel médical et d’équipement, d’un coût de 6000 Euros, livrée en 2 tranches. Il a beaucoup insisté sur le bon usage de ce matériel, ceux à quoi s’est engagé l’infirmière chef de poste et le président du comité de santé. Enfin, après avoir adressé les remerciements aux partenaires Association Fulbé et la mairie d’Utébo, il a insisté l’importance de la coopération décentralisée et le rôle des associations de jeunes et de femmes dans le développement des communautés. Enfin, il adressé une mention spéciale aux jeunes de M’Botto vivant en Espagne, en particulier, Dia Oumane Amadou, Salif Soumlaré, Mangane Oumar Amadou M’Bir Sy…



Avec ce deuxième et dernier volet du projet d’équipement, le poste de santé de M’Botto est l’un des mieux équipé, sinon le mieux équipé du département de M’Bagne.



Rappelons que grâce au dynamise de la diaspora vivant en Espagne, d’autres opportunités de partenariats sont en gestation avec d’autres institutions.



