Signature dâ€™un mÃ©morandum dâ€™entente entre le patronat mauritanien et le Conseil chinois pour le commerce international

AMI - Le président de l’Union Nationale du patronat mauritanien, M Mohamed Zeine El Abidine Ould Cheikh Ahmed, et le président du conseil chinois pour le renforcement du commerce international, M. Xian Xingway, ont signé, mardi à Beijing, un mémorandum d’entente pour le renforcement de la coopération entre les deux pays.



Le mémorandum vise à promouvoir la coopération, augmenter les échanges en matière juridique et commerciale et l’établissement de relations pour la promotion du commerce et des investissements en plus des échanges de données et l’organisation de forums et d’expositions ainsi que l’échange de visites entre les deux institutions patronales.



Il s’agit à travers cela d’augmenter les performances des hommes d’affaires mauritaniens et d’améliorer le climat des affaires entre les deux parties.



Le mémorandum englobe, en outre, la création d’une plate-forme active de concertation et de dialogue dans le domaine des affaires et l’appui aux recherches économiques et commerciales en plus de la mise en place d’un groupe de contact pour la coordination, la révision et l’évaluation des résultats de la coopération et ce de manière périodique.









