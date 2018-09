Mauritanie : des femmes dÃ©finitivement admises au parlement

Saharamédias - Après le dépouillement de près de 80% des voix, les femmes ci-dessous ont confirmé leur présence dans la chambre des députés.



UPR : Meimouna mint Ahmed Salem, Salma mint Amar Chein, Fatimetou mint Mohamed Yarba et Zeinebou Abdoul Samb Corréka.



Tewassoul: Enissa Ba, aichetou mint Bouna et Hindou mint Deih.



UDP : Naha mint Mouknass



Al Karama : Tahra mint Sidi Ali



RFD: Nana mint Cheikhna



AND: El Yekheïr mint Yislim O. Sid’Elmoctar



APP: Meimouna mint Yarguett



PUCM: Salma mint Hademine



Adil: Fatimetou mint Khattri



El Hirak: Lalla mint Cherif



Sawab : Coumba Daddou Kane



Al Moustagbel: El Malouma mint Bilal



Al Islah: Messouda mint Baham

















