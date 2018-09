Rosso : Manif contre la hausse des prix du transport routier

Rimweb - Plusieurs dizaines de personnes sont sorties ce mercredi 5 septembre dans les rues pour bloquer la route aux véhicules qui font le transport Rosso-ville et PK7.



Cause : hausse des prix du transport de 10 UM-N à 20UM-N par les chauffeurs de taxis sans hésitation ni concertation avec la représentation de l’autorité de régulation dans la capitale du Trarza, a-t-on appris.



Pour manifester leur colère, les protestataires ont érigé des barricades sur la route et y brulé des pneus pour perturber le trafic routier dans les deux sens.



Selon des habitants des quartiers des PK7 et 24, ils sont victimes du manque de contrôle du transport de la part des autorités. Et que les conducteurs profitent de l’hivernage et de l’année scolaire pour augmenter les prix de transport devant le silence des autorités locales.



Et source au sein des manifestants de dire que les protestations vont continuer jusqu’au rétablissement des prix.









