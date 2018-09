Mauritanie : recours du parti au pouvoir auprÃ¨s de la CENI

Saharamédias - L’union pour la république, parti au pouvoir, a déposé mercredi, un recours auprès de la commission électorale nationale indépendante relativement à certaines observations enregistrées lors du scrutin du samedi, annonce faite par le président de l’UPR, Sidi Mohamed O. Maham.



Celui-ci a ajouté que sa formation politique respectait les procédures juridiques qui permettent les recours et les protestations à propos des résultats des élections, critiquant cependant les protestations mardi auprès de la CENI des responsables de l’opposition jugeant qu’il s’agissait « d’une adolescence politique ».



Le président de l’UPR a encore dit qu’ils respecteront la décision de la CENI à propos des observations faites, ajoutant cependant qu’ils vont recourir à la justice, si la décision de cette dernière s’avérait contraire aux données en leur possession.



« L’UPR respectera la décision de la CENI a encore dit O. Maham, mais cela ne nous empêchera pas d’user de toutes les voies juridiques en tant que parti politique, respectueux du peuple mauritanien ».



Interrogé sur les résultats obtenus par sa formation politique, O. Maham a dit que les données dont ils disposent, l’UPR occupe une place avancée sur l’ensemble des listes candidates.



Le parti au pouvoir a annoncé la victoire de 9 de ses candidats sur la liste nationale commune et celle des femmes et la liste régionale de Nouakchott. L’UPR est suivi du parti Tewassoul qui a déjà obtenu cinq sièges au parlement, selon les résultats partiels déjà annoncés.













