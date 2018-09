RÃ©gionale de Nouakchott : lâ€™UPR et Tewassoul opposÃ©s lors dâ€™un deuxiÃ¨me tour

Sahara Medias - Selon des résultats obtenus par Sahara Media et après la fin du dépouillement, un deuxième tour aura lieu pour déterminer la présidence du conseil régional de la capitale entre l’union pour la république et Tewassoul.



Une chaude empoignade entre la représentante du parti au pouvoir, Fatimetou Mint Abdel Malek, ancienne maire de Tevragh Zeina et le candidat du forum national pour la démocratie et l’unité, Mohamed Jemil Mansour, ancien président du parti Tewassoul.



Selon les résultats l’UPR a obtenu 33.569 voix soit 23,17% et le FNDU 31.591 voix soit 22,31%. Aucune liste n’ayant recueilli plus de 50% des voix exprimées, un deuxième tour sera organisé le 15 septembre.



Le rassemblement des forces démocratiques arrive en 3ème position avec 9560 voix soit 6,75%, suivi du parti Sawab avec 8437 voix soit 5.96%.



En tête de ce premier tour les bulletins nul, vainqueur avec 35.000 bulletins nuls parmi les 177.000 votants, soit 20%.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité