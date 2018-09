Mauritanie : les rÃ©sultats seront annoncÃ©s vendredi soir ou samedi matin, dit le PrÃ©sident de la Ceni

Alakhbar - Le Président de la Ceni Mohamed Vall Ould Bellal a affirmé jeudi 6 septembre courant, que les résultats définitifs des dernières élections couplées, seront annoncés demain vendredi soir, le cas échéant, le lendemain, samedi matin.



Ould Bellal a donné ses assurances au cours d’une visite effectuée ce jour au centre d’information de la Commission.



Le retard des résultats continue de susciter la lire de certains partis et candidats, alors qu’il a été justifié par le Président de la Ceni dans un précédent tweet, par la complexité particulière de dernières élections ainsi que par l’hivernage et et d’autres facteurs.



Traduit de l’Arabe par Cridem









