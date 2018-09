Mauritanie : report du second tour des Ã©lections

Aqlame - Une source généralement bien informée au sein de la Ceni, révèle l’existence d’une demande adressée par la Commission au gouvernement, afin de publier un décret relatif au report du second tour des élections municipales, régionales et législatives, initialement prévues le 15 septembre courant, au 22 du même mois.



La Ceni a justifié sa requête par le retard accusé dans l’annonce des résultats définitifs des récentes consultations, qui rend le temps restant insuffisant, en raison des temps légaux dus aux recours introduits près de la Cour suprême ou du Conseil constitutionnel.



L’impression des bulletins de vote du second tour est également un facteur qui contraint la Ceni au dit report, note-t-elle. Le second tour des élections municipales et législatives de 2013 avait été reporté de deux semaines, pour les mêmes raisons, rappelle-t-on.



Le Conseil des ministres doit se réunir afin de promulguer ledit décret, objet de la demande de la Commission.



Traduit de l'Arabe par Cridem









