Koweit/Championnat : dÃ©but tonitruant de Mohamed Salem Mohamed

Rim Sport - Début sublime pour une saison prometteuse !!!Pour son premier match en championnat du Koweit, l'ancien sociétaire de Nouakchott Kings, le jeune international U 20, Mohamed Salem Mohamed "Jonas" a fait forte sensation.



"Jonas" plante un doublé face à Khitan l'ennemi juré de Burkhan son nouveau club. Impressionné pour ce début en fanfare, la presse sportive qui a élu le jeune mourabitoune "homme du match" lui a consacré de nombreuses plages.

















