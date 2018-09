CENI : Â« les rÃ©sultats complets dans deux jours au plus Â»

Sahara Medias - Le président de la commission électorale nationale indépendante Mohamed Vall O. Bellal a déclaré jeudi qu’il s’attend à ce que le dépouillement des élections législatives, locales et régionales s’achèvera au plus dans deux jours.



Le président de la CENI s’était exprimé lors d’une visite du centre de presse dans les locaux de l’institution. Il a appelé à la prudence relativement aux résultats qui circulent, ajoutant que les résultats officiels sont ceux annoncés par la CENI.



L’opposition mauritanienne avait protesté contre le retard apporté à l’annonce des résultats et mis en garde contre des tentatives de fraude et des falsifications des résultats de la part du parti au pouvoir.



Celui-ci pour sa part avait critiqué les déclarations des dirigeants de l’opposition et leur protestation devant la CENI, un comportement antidémocratique et destiné, selon lui à influer sur les résultats du scrutin.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité