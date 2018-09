Mauritanie : Pierre ThÃ©nard succÃ¨dera Ã  lâ€™ambassadeur franÃ§ais JoÃ«l Meyer

Essahraa - Pierre Thénard devrait rejoindre Nouakchott pour succéder à Joël Meyer comme ambassadeur de France.



Pierre Thénard, énarque arabisant, est un des meilleurs connaisseurs du monde arabe du Quai d’Orsay. Il quitterait donc l’ENA, où il occupe le poste de directeur des relations internationales, pour sa première ambassade. Nathalie Loiseau, actuelle ministre déléguée aux affaires européennes, apprécie ce diplomate à la grande culture, proche d’un ambassadeur de France dignitaire spécialiste de la Mauritanie.



Nathalie Loiseau a connu Pierre Thénard jadis au ministère des Affaires étrangères et surtout à l’ENA lorsqu’elle y était la directrice générale.





Mondafrique