Elim CAN 2019 â€“Burkina Faso: Jonathan Pitroipa forfait face Ã  la Mauritanie

Africa Top Sports - Les éliminatoires de la CAN 2019 reprennent cette fin semaine un an après le déroulement de la première journée qui a été riche en surprise. Et c’est sans Jonathan Pitroipa que le Burkina Faso se déplace à Nouakchott pour défier la Mauritanie.



Après trois années aux Emirats arabes unis et une pige à l’Antwerp, Jonathan Pitroipa a choisi de revenir en France, au Paris FC, pensionnaire de Ligue 2. A l’aube de cette saison qui se conclura par une CAN au Cameroun en juin 2019, le virevoltant milieu offensif aimerait bien conduire les Etalons à Yaoundé.



Mais pour cette deuxième journée des qualifications pour la CAN 2019, l’ancien joueur de Rennes ne sera pas de la partie. Pourtant présent au Maroc dans le cadre du stage des Etalons, Jonathan Pitroipa a dû abandonner le groupe car souffrant d’un bobo. Ainsi, Paulo Duarte devra composer sans son maitre à jouer ce samedi 8 septembre.



Le technicien portugais ne pourra pas compter aussi sur Aristide Bancé, Alain Traoré et Bertrand Traoré dans ce duel ouest-africain.









